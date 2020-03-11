С земли и с воздуха: кадры учений танкистов ЦВО под Оренбургом

Под Оренбургом на Тоцком полигоне прошли учения танкистов Центрального военного округа. Перед военнослужащими была поставлены задача: при поддержке авиации и артиллерии уничтожить условного противника.

По сценарию маневров, беспилотники «Орлан» обнаружили движение колонны бронетехники условного противника. Подразделения реактивных систем залпового огня «Град» нанесли по указанным целям удар. Танковые подразделения при поддержке вертолетов Ми-24 пошли в наступление и уничтожили бронетехнику на расстоянии до 2 километров.

В общей сложности в учениях приняли участие около 3 тысяч военнослужащих. Поддержку танкистам оказывали многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34. Авиаполк дислоцируется в Челябинской области.