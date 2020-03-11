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Ту-142 выполнили плановый полет над Атлантическим океаном

Вадим Синицын
22:54 11.03.2020
Самолеты пролетели свыше десяти тысяч километров.
Ту-142 выполнили плановый полет над Атлантическим океаном
© Фото: Минобороны России

Российские противолодочные самолеты Ту-142 выполнили плановый полет над Атлантическим и Северным Ледовитым океанами. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

Два экипажа Ту-142 совершили полет 11 марта. Продолжительность его составила более 14 часов, за это время самолеты пролетели свыше десяти тысяч километров.

«..выполнили очередной плановый полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана, Бискайским заливом и северной частью Иберийской Атлантики», - говорится в сообщении пресс-службы флота.

Полет был выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, сообщила пресс-служба Северного флота.

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