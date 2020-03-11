Ту-142 выполнили плановый полет над Атлантическим океаном

Российские противолодочные самолеты Ту-142 выполнили плановый полет над Атлантическим и Северным Ледовитым океанами. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

Два экипажа Ту-142 совершили полет 11 марта. Продолжительность его составила более 14 часов, за это время самолеты пролетели свыше десяти тысяч километров.

«..выполнили очередной плановый полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана, Бискайским заливом и северной частью Иберийской Атлантики», - говорится в сообщении пресс-службы флота.

Полет был выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, сообщила пресс-служба Северного флота.