Московскую конференцию по международной безопасности перенесли на 2021 год из-за коронавируса

Московская конференция по международной безопасности перенесена на следующий год, сообщили в Министерстве обороны РФ.

На форум, запланированный ранее на апрель, должны были приехать высокопоставленные делегаты из 115 стран.

«В связи с текущей ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в мире, IX Московская конференция по международной безопасности перенесена на 2021 год», - говорится в сообщении.

На конференцию по приглашению российского военного ведомства каждый год съезжается большое количество иностранных гостей. В ходе форума обсуждаются основные аспекты противодействия современным вызовам и угрозам. В этом году должны были присутствовать главы оборонных ведомств, руководители международных организаций и различные эксперты.