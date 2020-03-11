Найти и ликвидировать: спецназ уничтожил «бандитов» в Самарской области
Подразделения специального назначения в ходе учений обнаружили и атаковали условного противника
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Значительно превосходящую по силам группу противника уничтожил на учениях в Самарской области спецназ Центрального военного округа.
Группе разведчиков была поставлена задача найти и ликвидировать бандформирование. Обнаружить террористов удалось с помощью беспилотника.
Чтобы экстремисты не успели оказать сопротивление, штурмовая группа устроила засаду и меньше чем за минуту атаковала и уничтожила цель.