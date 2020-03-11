Четверо военнослужащих пострадали при взрыве в подмосковной воинской части
Во время проведения работ по сортировке металлолома сдетонировал газовый баллон.
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В результате взрыва в воинской части в подмосковных Луховицах пострадали четверо военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.
По данным ведомства, взорвался газовый баллон. Военнослужащий контрактной службы получил травмы и был госпитализирован. Сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь.
Еще трое военнослужащих отделались ссадинами и ушибами, им также оказана медицинская помощь.