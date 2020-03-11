Россияне смогут через сайт Минобороны подать заявку на службу по контракту

Россияне, которые хотят служить в Вооруженных силах России по контракту, смогут на официальном сайте Министерства обороны РФ подать заявку и отправить документы для прохождения военной службы.

«После регистрации в "Личном кабинете гражданина (https://lkg.mil.ru/contract/)необходимо выбрать раздел "Военная служба по контракту". К заполненным сведениям о кандидате предлагается приложить дополнительные документы: об образовании или профессиональной переподготовке, характеристику с последнего места работы и другие материалы, - сообщает пресс-служба военного ведомства.

Документы направляются в пункт отбора по контракту, который территориально находится ближе всего к кандидату. В течение пяти рабочих дней с гражданином, отправившим заявку, свяжутся и в случае положительного решения предложат вакантные места воинской службы.

В Минобороны напомнили, что сейчас граждане с высшим или средним профессиональным образованием имеют право вместо военной службы по призыву заключить контракт сроком на два года. При этом кандидат самостоятельно выбирает место службы и должность с учетом полученной специальности.