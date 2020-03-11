Тульские связисты показали «Уверенный прием»: кадры тренировки военнослужащих

Десять команд из воинских частей Тульского гвардейского соединения определяют лучший расчет на первом этапе конкурса «Уверенный прием». Соревнования проходят на полигоне «Тесницкое».

Конкурс включал в себя четыре этапа: «Меткий стрелок», «Уверенный прием», «Уверенная передача» и военизированная эстафета «Связь - любой ценой».

Самое главное на соревнованиях - за минимальное время развернуть станцию связи. Успех зависит от того, насколько четко каждый номер расчета выполнит свою персональную задачу. Работать приходится в противогазах, поскольку условный противник применил отравляющие вещества.

Команда-победитель этапа примет участие в конкурсе «Уверенный прием» Армейских «Международных игр-2020», проводимый среди частей и соединений Воздушно-десантных войск.