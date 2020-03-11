Грохот танков и рев БМП сотрясли полигон в Воронежской области: кадры учений

Артиллеристы, мотострелки и танкисты провели уникальные совместные учения под Воронежем. Военнослужащие отразили наступление на город и взяли противника в огневое кольцо.

Мотострелки поразили живую силу и провели встречный бой на дистанциях свыше километра. В это же время артиллеристы и танкисты нанесли удар с закрытых огневых позиций.

В маневрах были задействованы бронетранспортеры, танки Т-72Б, реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г». Также бойцы применяли гранатометы АГС-17 «Пламя».