Грохот танков и рев БМП сотрясли полигон в Воронежской области: кадры учений
В маневрах были задействованы около 250 единиц техники.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Артиллеристы, мотострелки и танкисты провели уникальные совместные учения под Воронежем. Военнослужащие отразили наступление на город и взяли противника в огневое кольцо.
Мотострелки поразили живую силу и провели встречный бой на дистанциях свыше километра. В это же время артиллеристы и танкисты нанесли удар с закрытых огневых позиций.
В маневрах были задействованы бронетранспортеры, танки Т-72Б, реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г». Также бойцы применяли гранатометы АГС-17 «Пламя».