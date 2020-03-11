Совфед пригласил Шойгу выступить на пленарном заседании 25 марта
Темой выступления министра будет «Состояние и направления развития Вооруженных сил РФ».
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
Совет Федерации пригласил министра обороны РФ Сергея Шойгу выступить на пленарном заседании 25 марта в рамках «правительственного часа».
Решение об этом принято на заседании верхней палаты парламента сегодня, 11 марта.
Глава российского военного ведомства расскажет о состоянии и направлении развития Вооруженных сил РФ.