Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Засада на патруль: в Хабаровском крае военная полиция отработала оборону и наступление на «террористов»

Егор Левин
Мария Герман
07:48 10.03.2020
Патрульный автомобиль якобы попадает на мину, после чего военнослужащие начинают обороняться от атак неприятеля, а затем переходят в наступление.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Хабаровском крае прошли учения военной полиции. По легенде маневров военнослужащим необходимо было дать отпор неожиданно атаковавшим их террористам.

Условный неприятель подготовил засаду на патрульный экипаж военной полиции. Автомобиль якобы попадает на мину, после чего происходит боестолкновение. Военнослужащие занимают оборону, а затем переходят в наступление.

Они двигаются непрерывно, прикрывая друг друга, и ведут подавляющий огонь. В какой-то момент у «террористов» заканчиваются боеприпасы, и начинается рукопашный бой.

В ходе учений также отрабатывается оказание первой помощи - по легенде водитель получил ранение в ногу. Ему наложили жгут.

Задача, подобная выполненной сегодня военнослужащими, присутствует также в конкурсе по полевой выучке «Страж порядка». Там она фактически является финалом, а начинается испытание с полосы препятствий, которую необходимо преодолеть на скорость. Также военнослужащие соревнуются в точности стрельбы, метания гранат и в мастерстве вождения патрульного автомобиля. Все эти задачи военная полиция выполняет и при ведении повседневной службы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата09.03.2020, 05:49
Сотня специалистов и новое оборудование: в Алеппо восстановили крупный госпиталь
Дата10.03.2020, 05:00
«Акация» для «врага»: кадры учений с использованием САУ под Мурманском
Дата09.03.2020, 07:33
Российский биатлонист Логинов может пропустить остаток сезона
Дата08.03.2020, 10:30
Технологии прорыва: в Минобороны рассказали о военных изобретателях и новых разработках
Дата09.03.2020, 12:43
Покоритель космоса: 86 лет назад родился первый в мире космонавт Юрий Гагарин
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
07:57 В стране и мире
Видео
«Сохранила память о нем»: Арина Шарапова рассказала о боевом пути своего деда
07:48 Армия
Видео
Засада на патруль: в Хабаровском крае военная полиция отработала оборону и наступление на «террористов»
07:27 В стране и мире
Опубликован рейтинг самых экономически здоровых российских регионов
07:18 В стране и мире
Си Цзиньпин прибыл в Ухань с инспекцией
06:50 В стране и мире
Россиянам пообещали заморозки в начале весны
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
«Белый кролик»: назван новый способ кражи денег в интернете
Видео
Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после выписки из клиники
Видео
Новосибирский «Терминатор»: мужчина, не испугавшийся огня из автомата, попал на видео
Актер из «Игры престолов» и «Звездных войн» скончался во Франции
Врачи объяснили, как смартфоны и компьютеры приводят к проблемам с памятью
Видео
Бумага раздора: нешуточная схватка женщин за последний товар в магазине попала на видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.