Засада на патруль: в Хабаровском крае военная полиция отработала оборону и наступление на «террористов»

В Хабаровском крае прошли учения военной полиции. По легенде маневров военнослужащим необходимо было дать отпор неожиданно атаковавшим их террористам.

Условный неприятель подготовил засаду на патрульный экипаж военной полиции. Автомобиль якобы попадает на мину, после чего происходит боестолкновение. Военнослужащие занимают оборону, а затем переходят в наступление.

Они двигаются непрерывно, прикрывая друг друга, и ведут подавляющий огонь. В какой-то момент у «террористов» заканчиваются боеприпасы, и начинается рукопашный бой.

В ходе учений также отрабатывается оказание первой помощи - по легенде водитель получил ранение в ногу. Ему наложили жгут.

Задача, подобная выполненной сегодня военнослужащими, присутствует также в конкурсе по полевой выучке «Страж порядка». Там она фактически является финалом, а начинается испытание с полосы препятствий, которую необходимо преодолеть на скорость. Также военнослужащие соревнуются в точности стрельбы, метания гранат и в мастерстве вождения патрульного автомобиля. Все эти задачи военная полиция выполняет и при ведении повседневной службы.