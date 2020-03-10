Залповый огонь: артиллеристы Амурского объединения уничтожили «неприятеля» на учениях

В артиллерийской бригаде Амурского объединения стартовала активная фаза учений с батареями реактивной артиллерии. ​Для разведки и корректировки огня использовали современные беспилотные летательные аппараты.

После этого, расчеты самоходных артиллерийских установок «Гиацинт» и «Малка», а также реактивных систем залпового огня «Ураган» отработали уничтожение целей на удалении от 20 до 30 километров.

Всего в учениях было задействовано более 500 военнослужащих и 100 единиц боевой техники. Все поставленные перед боевыми расчетами учебные задачи были выполнены.​