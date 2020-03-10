«Акация» для «врага»: кадры учений с использованием САУ под Мурманском

На военном полигоне в Мурманской области провели военные учения с использованием самоходных артиллерийских установок «Акация». Этот тип оружия может уничтожать танки на расстоянии до семи километров.

По легенде маневров, артиллеристам нужно было поддержать огнем мотострелковый батальон. Стрельба велась с закрытых позиций, по навесной траектории.

«Акация» с расстояния от 6 до 7 километров - недосягаемого для танков условного неприятеля, снайперски точно накрыла нужные цели. Экипажи получили оценку «хорошо».

Командный пункт батареи располагался в 15 километрах от огневых позиций - в заснеженной тундре. Оттуда велось управление действиями огневых взводов и координировались данные для стрельбы с поправкой на метеоусловия: во время учений дул почти штормовой ветер.

Артиллеристы использовали не только осколочно-фугасные снаряды, но и осветительные: они опускаются на землю на небольших парашютах и примерно на 40 секунд освещают местность в радиусе до двух километров, параллельно выполняя другую задачу - ослепляют неприятеля. Кроме того, эти снаряды способны вывести из строя приборы ночного видения противника.

Итог учений - взводно-опорные пункты «врага» уничтожены, минометные секции тоже. Все поставленные командиром батареи задачи были выполнены быстро и слаженно.