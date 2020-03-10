Шойгу провел разговор с министром обороны Турции

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Хулуси Акаром. Об этом рассказали в российском оборонном ведомстве.

Переговоры состоялись во вторник, 10 марта. Инициатором выступила турецкая сторона.

«Обсуждены вопросы, связанные с реализацией дополнительного протокола к Меморандуму о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб», - сообщили в МО РФ.

Напомним, что 5 марта в Москве состоялась встреча Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Переговоры длились несколько часов. По их итогам был подписан дополнительный протокол к Сочинскому меморандуму.

Стороны договорились ввести в ночь с 5 на 6 марта режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб, создать шестикилометровый коридор безопасности к северу и югу от трассы М-4, а также согласовали проведение совместного патрулирования российской военной полиции и турецких военнослужащих в окрестностях Серакаба по трассе М-5.