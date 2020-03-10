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Экипажи Су-24М нанесли удар по объектам «противника» под Волгоградом

Андрей Аркадьев
10:38 10.03.2020
На занятиях был задействован весь летный и инженерно-технический состав авиационного полка ЮВО.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

В Волгоградской области прошли летно-тактические учения бомбардировщиков, сообщает пресс-служба Южного военного округа. В ходе занятий  экипажи Су-24М нанесли удар по наземным целям, имитирующим «вражескую» бронетехнику и аэродром.

Кроме того, летчики выполнили боевые развороты, отработали приемы ухода от средств противовоздушной обороны, маневрирование при уклонении от истребительной авиации, а также совершили посадку на незнакомом аэродроме.

Полеты проходили на высоте от 200 до семи тысяч метров на скорости до тысячи километров в час. За время учений экипажи совершили более 20 вылетов, выполнили около 100 пусков неуправляемых авиационных ракет и бомб.

Су-24 (по кодификации НАТО: Fencer - «Фехтовальщик») - советский и российский тактический фронтовой бомбардировщик. Самолет имеет крыло изменяемой стреловидности, что позволило добиться достаточно высоких скоростных и взлетно-посадочных. Су-24 стал первым в СССР всепогодным самолетом.

Самолет применялся в Афганской и Чеченской войнах, наносил удары по террористам в Сирии. Всего за время производства с 1971 по 1993 год было построено порядка 1400 Су-24.

Модификация Су-24М получила новую прицельно-навигационную систему ПНС-24М «Тигр», благодаря чему самолет способен в автоматическом и полуавтоматическом режиме совершать полет с огибанием рельефа местности на высоте от 50 метров. 

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