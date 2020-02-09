Фрегат «Адмирал флота Касатонов» завершил новый этап испытаний в Баренцевом море

Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» выполнил очередной этап государственных ходовых испытаний на Северном флоте. На полигонах флота в Баренцевом море экипаж корабля отработал постановку пассивных помех и ложных целей комплексами радиоэлектронной борьбы. Данные комплексы обеспечивают оборону корабля от атак высокоточного ракетного оружия.

Неделю назад фрегат успешно испытал зенитный ракетный комплекс «Полимент-Редут», а также радиотехнические системы. Облет фрегата выполнили экипажи самолетов Су-24 и Ан-26 авиации объединения ВВС и ПВО Северного флота на различных высотах и дистанциях.

Испытания фрегата «Адмирал флота Касатонов» на Северном флоте начались 20 ноября 2019 года в Белом море. Они проходят в несколько этапов. Был испытан комплекс ракетного вооружения фрегата со стрельбами крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс» по береговой и морским мишеням.

В начале декабря экипаж фрегата выполнил межбазовый переход из Северодвинска в Североморск и провел серию испытаний в Баренцевом море. В частности, моряки отработали взаимодействие с авиацией и подводными лодками, испытали радиотехническое вооружение и гидроакустический комплекс.

После завершения всего комплекса государственных ходовых испытаний и подписания приемного акта корабль будет принят в состав ВМФ России. Ожидается, что фрегат будет зачислен в состав одного из соединений надводных кораблей Северного флота.

Фрегаты проекта 22350 - российские многоцелевые фрегаты дальней морской зоны, строящиеся для ВМФ ВС России.