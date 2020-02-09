Главная икона ВС РФ прибыла в базу подводных сил Северного флота

Главная икона Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации «Спас Нерукотворный» прибыла в базу подводных сил Северного флота, в город Гаджиево. Святыню доставили в храм святого апостола Андрея Первозванного.

Главную икону ВС РФ встретили в торжественной обстановке. Несколько десятков офицеров-подводников пришли в храм, чтобы поучаствовать в православной службе и поклониться иконе. Богослужение совершил настоятель храма игумен Аввакум. Перед прочтением молебна он напомнил военным о значимости святыни и ее истории.

«Спас Нерукотворный» сопровождают мощи апостолов Петра и Андрея, святителя Николая Чудотворца, святых великомучеников Пантелеимона Целителя и Георгия Победоносца, великомученицы Варвары, преподобного Сергия Радонежского и святого праведного Феодора Ушакова.

Заглавный образ иконы - это лик «Спас Нерукотворный». В давние времена его изображали на знаменах русского воинства. Воины всегда видели в нем своего покровителя. Основой для главной иконы Вооруженных сил РФ стали доски пушечного лафета времен Петра I. Также частью конструкции вокруг иконы стал приклад винтовки Мосина с пометкой «1944 год».

Икона уже побывала в Североморске, Мурманске и Полярном. В Гаджиево она пробудет до 13 февраля, после чего продолжит путь по гарнизонам Северного флота.

Последним местом, где остановится святыня, станет Главный храм ВС РФ, который строится в подмосковном парке «Патриот» в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Девятого мая следующего года в этом храме икона завершит долгий путь.