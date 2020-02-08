Салют из всех орудий: кадры подготовки к празднованию 23 февраля

В подмосковном Алабино прошла тренировка отдельного салютного дивизиона Западного военного округа имени маршала артиллерии Владимира Михалкина, который в День Защитника отечества 23 февраля, проведет праздничный салют в Москве, рассказали в пресс-службе ЗВО.

«В ходе тренировки к праздничному артиллерийскому салюту военнослужащие произвели свыше 30 артиллерийских залпов из пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны и впервые днем был дан тренировочный салют, который украсил подмосковный полигон 70 различными цветами», - рассказали в пресс-службе.

В День защитника Отечества 23 февраля салют будет дан из 16 различных точек в Москве, основной из которых будет Поклонная гора. Всего будет задействовано 72 салютные установки и 18 артиллерийских пушек.

Кроме этого отдельный гвардейский салютный дивизион ЗВО артиллерийскими салютами отмечает 75-е годовщины освобождения городов от немецко-фашистских захватчиков.

В прошлом году залпы прогремели в память об освобождении Одессы и Севастополя. Салютами праздновались победы Красной Армии в Бухаресте, Минске, Вильнюсе, Бресте, Каунасе, Кишиневе, Таллине, Риге и Белграде.

Салют в честь юбилея освобождения Варшавы открыл 2020 год, также в преддверии Дня Победы прогремят салюты запустят в честь освобождения Будапешта, Братиславы, Вены, Праги и в честь 75-летия взятия Берлина.