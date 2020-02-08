Военные медики создали запас противовирусных препаратов в медучреждениях армии РФ
В госпиталях, амбулаторно-поликлинических подразделениях и медицинских подразделениях воинских частей РФ сформирован достаточный запас лекарственных и профилактических средств, включая противовирусные препараты, специальные средства транспортировки инфекционных больных, дезинфекционных средств и аппаратуры. Об этом заявили в Минобороны РФ.
Ведомство отмечает, что специалисты Главного военно-медицинского управления Министерства обороны разработали методические указания по проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий в войсках. Кроме того, организовано взаимодействие с территориальными органами Минздрава и Роспотребнадзора по вопросам мониторинга, профилактики и лечения вирусных заболеваний.
«Особое внимание уделено подготовке военно-медицинских организаций. В случае выявления или поступления инфекционного больного определен алгоритм действий медицинского персонала», - сказали в ведомстве.
Кроме того, с врачами, фельдшерами и медсестрами проводятся практические тренировки по диагностике и лечению, проведению дезинфекционных мероприятий и соблюдению противоэпидемического режима в медицинских организациях.
Для поддержания иммунитета военнослужащих организован контроль за полноценным и разнообразным питанием, назначена дополнительная витаминизация.