Военные медики создали запас противовирусных препаратов в медучреждениях армии РФ

В госпиталях, амбулаторно-поликлинических подразделениях и медицинских подразделениях воинских частей РФ сформирован достаточный запас лекарственных и профилактических средств, включая противовирусные препараты, специальные средства транспортировки инфекционных больных, дезинфекционных средств и аппаратуры. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Ведомство отмечает, что специалисты Главного военно-медицинского управления Министерства обороны разработали методические указания по проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий в войсках. Кроме того, организовано взаимодействие с территориальными органами Минздрава и Роспотребнадзора по вопросам мониторинга, профилактики и лечения вирусных заболеваний.

«Особое внимание уделено подготовке военно-медицинских организаций. В случае выявления или поступления инфекционного больного определен алгоритм действий медицинского персонала», - сказали в ведомстве.

Кроме того, с врачами, фельдшерами и медсестрами проводятся практические тренировки по диагностике и лечению, проведению дезинфекционных мероприятий и соблюдению противоэпидемического режима в медицинских организациях.

Для поддержания иммунитета военнослужащих организован контроль за полноценным и разнообразным питанием, назначена дополнительная витаминизация.