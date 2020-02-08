Поход завершен: корабли Северного флота вернулись в пункты постоянного базирования

Корабли Северного флота завершили дальний поход в пункты постоянного базирования на Кольском полуострове. За семь месяцев плавания ракетный крейсер «Маршал Устинов», средний морской танкер «Вязьма» и спасательный буксир успешно выполнили все поставленные задачи.

Крейсер был пришвартован в главной базе Северного флота Североморске к своему штатному причалу. По другую его сторону стоит тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий».

Торжественный митинг, посвященный прибытию крейсера и судов обеспечения Северного флота из дальнего похода, состоялся на плацу военного городка соединений надводных кораблей. В нем приняли участие не только возвратившиеся из похода моряки, но и их родственники, экипажи боевых кораблей, базирующихся в Североморске, а также командование флотом и представители общественности.

Во время похода североморцы посетили Кронштадт, где приняли участие в Главном военно-морском параде. Участвовали в маневрах «Океанский щит». Побывали в Средиземном море, а затем вышли в Атлантический океан.

В январе крейсер «Устинов» в качестве флагманского корабля задействовали в совместном учении Северного и Черноморского флотов. С командного пункта, расположенного на его борту, за ходом маневров наблюдал Верховный главнокомандующий Владимир Путин.

Сегодня командующий Северным флотом выразил экипажам благодарность, вручил отличившимся военным и гражданским морякам награды и грамоты.