В ВС РФ началась работа по профилактике заболеваний среди личного состава

Специалисты Главного военно-медицинского управления Минобороны России начали работу по профилактике заболеваний среди личного состава. Данная мера предпринята для предупреждения сезонного обострения вирусных инфекций.

Налажено взаимодействие с территориальными органами Минздрава и Роспотребнадзора по вопросам мониторинга, профилактики и лечения вирусных заболеваний. Особое внимание уделено подготовке военно-медицинских организаций.

В случае выявления или поступления инфекционного больного определен алгоритм действий медицинского персонала. Проводятся практические тренировки с врачами и средним медицинским персоналом по клинике, диагностике и лечению, проведению дезинфекционных мероприятий и соблюдению противоэпидемического режима в медицинских организациях.

В госпиталях, амбулаторно-поликлинических подразделениях и медицинских подразделениях воинских частей создан запас лекарственных и профилактических средств, в том числе противовирусных препаратов, специальных средств транспортировки инфекционных больных, дезинфекционных средств и аппаратуры.

В центрах государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минобороны России ведется круглосуточный мониторинг эпидемиологической обстановки. Для оперативного реагирования и проведения профилактических мероприятий в постоянной готовности находятся подвижные санитарно-эпидемиологические группы, включающие врачей-эпидемиологов и военных вирусологов.

В целях поддержания иммунитета военнослужащих организован контроль за полноценным и разнообразным питанием, назначена дополнительная витаминизация.

Регулярно проводится информационно-разъяснительная работа среди военнослужащих по предупреждению инфекционных заболеваний и соблюдению правил личной гигиены.