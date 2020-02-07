Удар сквозь метель: кадры учений новейших Су-35С под Тверью

В Тверской области на аэродроме Хотилово прошли первые в этом году учения на новейших Су-35С. Самолеты поколения 4++ поступили в полк только в 2019 году.

Тренировка прошла в непростых погодных условиях - летчикам пришлось поднимать машины в воздух при сильной февральской метели. Тем не менее, военнослужащие с успехом продемонстрировали возможности сверхманевренного истребителя.

В учениях задействованы несколько аэродромов Западного военного округа и части ПВО. На первом этапе летчикам необходимо поднять в воздух машины с условно поврежденной ракетным ударом взлетно-посадочной полосы, уйти из-под удара и приземлиться на запасных аэродромах. Затем, согласно плану учений, экипажам необходимо нанести ответный удар по условному противнику.

Другим этапом тренировки стал маневренный воздушный бой. Он прошел с электронными пусками, поскольку экипажи все еще привыкают к новой машине.

«Это... как пересесть со старого автомобиля на иномарку. Все удобно, все под рукой», - поделился один из летчиков авиазвена.

В течение дня погода менялась несколько раз, от снегопада с мокрым снегом до морозной метели. Несмотря на это, самолеты успешно взлетали, а экипажи успешно выполнили все поставленные задачи.

Ранее в Карелии прошли первые полеты и отработка воздушных задач эскадрильи Су-35С Западного военного округа. Новые истребители были получены для авиационной группы в конце 2019 года.