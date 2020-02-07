На максимальных высотах и при низкой температуре: учения Су-34 прошли в Хабаровском крае

В Хабаровском крае летчики бомбардировочной авиачасти армии ВВС и ПВО Восточного военного округа отработали полеты на Су-34. Они проходили на максимальной высоте и при низких температурах.

«Весь летный состав имея большой опыт работы на образцах Су-34, успешно выполнил полеты высотах до 17 тысяч метров при низких температурах, еще раз доказав многофункциональность и надежность летных машин», - передает пресс-служба.

Перед тем как подняться на максимальную высоту, инженерно-технический состав и летчики проверили работоспособность всех механизмов, ходовые качества многоцелевых истребителей-бомбардировщиков, а также управляемость на предельных высотах.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 создан для ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны.