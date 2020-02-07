Военнослужащие ведут огонь из минометов: кадры тренировки в Абхазии

В Абхазии завершились отборочные соревнования минометчиков к конкурсу «Мастера артиллерийского огня». Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Соревнования проходили на полигоне Нагвалоу в рамках подготовки к Армейским международным играм АрМИ-2020. Военнослужащие применили опыт, полученный в современных вооруженных конфликтах.

В ходе тренировки бойцы вели огонь из 120-мм минометов «Сани» и ручных противотанковых гранатометов РПГ по целям на расстояниях от 150 до двух тысяч метров.

Кроме того, военнослужащие преодолевали дорожные препятствия на автомобилях КамАЗ с остановками для стрельбы. Бойцам разрешалось использовать только карту, компас, бинокль и радиостанции.

Всего в тренировках приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано более 60 автомобилей и артиллерийских орудий.