Спасение от коронавируса: эксперты объяснили, почему россиян вывозили из КНР на военных самолетах

Россиян, пожелавших покинуть китайскую провинцию Хубэй из-за вспышки коронавируса, эвакуировали самолеты Воздушно-космических сил РФ. Специалисты рассказали «Звезде», почему для транспортировки российских граждан были задействованы именно Ил-76МД, а не гражданские воздушные суда.

По словам военного летчика, полковника запаса Сергея Екимова, военные медики хорошо подготовлены к нестандартным ситуациям. Кроме того, были задействованы специалисты войск РХБЗ, которые занимались обработкой воздушных судов.

«Ну, во-первых, военные специалисты наиболее подготовлены к таким нестандартным ситуациям. Второе - у нас все-таки химзащита есть, а это как раз специалисты, которые этим занимаются - вирусология и химзащита. То есть, у нас в этом плане наиболее подготовлены военные, поэтому этим они и занимались», - считает Екимов.

Заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов пояснил, что военно-транспортный самолет Ил-76МД легче продезинфицировать, чем обычный гражданский борт. По словам специалиста, гражданский самолет не предусмотрен для выполнения таких операций, которые предполагают замену систем кондиционирования, наддува и вентиляции.

«У нас самолет герметичный, но есть возможность "обработать" военный борт. Есть системы дезактивации и дегазации, есть отработанные технологии для этого самолета. Привожу пример, если самолет пролетает радиационное облако, то после этого фильтры все забиваются. Безусловно, мы их снимаем, систему кондиционирования обрабатываем и меняя эти фильтры, отдельные насосы воздуховодов, используем самолет на следующий полет. Тоже самое относится к бактерицидным каким-то вещам, чтобы бактерии, вирусы можно было обработать. Они попадают, не исключено. Сейчас будет оборудование обработано, снято, и все», - сказал Попов.

Генерал-полковник авиации, депутат Госдумы VII созыва Николай Антошкин рассказал, что при ЧП всегда задействуют военных специалистов, потому что они хорошо организованы и дисциплинированы.

«Всегда когда плохо, начинает военная авиация. Чернобыль, любой конфликт, любая война. Военные собраны, дисциплинированы. Что касается самолетов Ил-76, то, их легче обрабатывать изнутри и снаружи. И это дешевле намного получится», - заключил Антошкин.

В Ухань за российскими гражданами прибыли два самолета. В первом разместили группу из 80 человек, во втором - еще 64. Среди летевших было четверо детей: старшему - 4 года, а младшему - всего 7 месяцев.

Все пассажиры летели в масках, медики и вирусологи, сопровождавшие их - в специальной одежде. Во время полета россиян осматривали специалисты, проверяли их состояние здоровья. По данным медиков, заболевших не выявлено. Всех эвакуированных разместили на карантин в реабилитационном центре под Тюменью.