Со страной сквозь десятилетия: Театр Российской Армии празднует 90-летний юбилей

Центральный академический Театр Российской Армии отмечает юбилей. Сегодня одному из ведущих культурных учреждений России исполняется 90 лет.

Основные торжества в честь памятной даты начнутся в два часа дня. Тогда свои двери для зрителей откроет театральный музей. Вечером гостей театра ждет легендарный спектакль «Барабанщица», впервые поставленный в 1959 году. За годы его поставили более 700 раз.

Сцена Центрального академического театра Российской армии за годы существования видела множество звезд, в том числе Фаину Раневскую, Любовь Добржанскую и Владимира Зельдина. Последние двадцать пять лет труппой руководит Борис Морозов.

Накануне юбилея Борис Морозов принял участие в передаче «Между тем» на телеканале «Звезда». В интервью режиссер объяснил, почему история театра неразрывно связана с историей России.