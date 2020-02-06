Т-80 и Т-72 разносят противника: яркие кадры учений танкистов

В Московской и Нижегородской областях более 1,5 тысячи танкистов гвардейской танковой армии Западного военного округа вышли на полигоны на турбореактивных танках Т-80 и модернизированных танках Т-72Б3 для уничтожения условного противника.

«В ходе ведения боевых стрельб на полигонах Мулино, Алабино и Головеньки танкисты уничтожили свыше 100 машин условного противника штатным снарядом, а также из крупнокалиберного зенитного пулемета по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим движущийся танк, противотанковый гранатометный расчет и безоткатное артиллерийское орудие на расстоянии от 700 метров до двух километров», - рассказали в Минобороны России.

Мишени появлялись в зоне огневого поражения на короткое время, что требовало от танкистов мгновенной реакции и точности при стрельбе. Механики-водители выполнили ряд задач по преодолению естественных и искусственных препятствий.

В мероприятиях огневой подготовки было задействовано свыше 400 единиц вооружения и военной техники.