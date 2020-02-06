Участники оперативного сбора руководства ВМФ прибыли на Балтийский флот

В рамках проведения оперативного сбора руководящего состава Военно-морского флота главком ВМФ России адмирал Николай Евменов и группа участников сбора прибыли на Балтийский флот, сообщил представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по ВМФ капитан 1 ранга Игорь Дыгало.

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«Продолжается оперативный сбор руководящего состава ВМФ и в рамках плана его проведения третий этап этого важнейшего мероприятия пройдет на Балтийском флоте. Со мной в Калининград прибыли командующие флотами и Каспийской флотилией и другие участники оперативного сбора», - отметил Евменов.

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Главком ВМФ сообщил, что группа участников оперативного сбора на месте детально ознакомится с функционированием системы управления Балтийского флота, а также примет участие в показных занятиях и тренировках, которые специально организованы командованием Балтийского флота.

Участники сбора возложили венки и цветы к Мемориалу «1200 воинам-гвардейцам»».

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На Северном флоте участникам оперативного сбора руксостава ВМФ были показаны организация функционирования командных пунктов в полевых условиях, их система связи, обороны, маскировки, радиоэлектронной борьбы, радиационно-химической и биологической защиты, тылового, транспортного и инженерного обеспечения, а также работа пунктов управления в учебно-боевом режиме.

В Санкт-Петербурге 4 февраля под руководством Николая Евменова начался оперативный сбор руководящего состава ВМФ, в котором принимают участие командующие Северным, Тихоокеанским, Черноморским флотами и Каспийской флотилией, адмиралы и офицеры Главного командования ВМФ, должностные лица органов военного управления, объединений и соединений ВМФ, руководство Военного Учебно-Научного Центра ВМФ «Военно-Морская Академия», руководители организаций и предприятий ОПК, ветераны ВМФ.