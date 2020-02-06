Экстрим для грузовиков: в Таджикистане начали подготовку к конкурсу «Военное ралли»

На горном полигоне Ляур в Таджикистане водители армейских грузовиков 201-й военной базы приступили к подготовке к армейскому конкурсу «Военное ралли-2020», в ходе которой отрабатывали специальные упражнения на пересеченной местности в составе колонн.

Отмечается, что естественные и искусственные препятствия, в числе которых затяжные подъемы, крутые спуски и косогоры, водители преодолевали на максимально-допустимой скорости.

Помимо этого, используя навыки мастерства вождения автомобиля, они отработали упражнения «Змейка», «Колейный мост», «Противотанковый ров» с водой», а также различные контраварийные ситуации и вводные.

Чтобы тщательно следить за контролем тренировок и в режиме реального времени, каждая машина оборудована радиостанцией и навигационной спутниковой системой ГЛОНАСС.

Общая протяженность маршрута составила более 10 км с вязкими участками грунта, крутыми уклонами и опасными поворотами.