ВКС РФ дважды за неделю поднимались на перехват самолетов-разведчиков

За минувшую неделю разведку у российских границ вели 13 иностранных самолетов, а также три разведывательных беспилотника. Такие данные были обнародованы Минобороны РФ.

По данным ведомства, все иностранные летательные аппараты во время полетов контролировались российскими радиолокационными системами.

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Для обеспечения неприкосновенности территории Российской Федерации на перехват разведчиков дважды поднимались истребители ВКС РФ.

«Дежурными силами ПВО нарушения границ РФ допущено не было», - подчеркнули в министерстве.

Накануне дежурные силы противовоздушной обороны Центрального военного округа провели учения по отражению ракетно-авиационного удара условного противника. Масштабные маневры прошли на Урале, в Сибири и Поволжье.