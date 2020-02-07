ВКС РФ дважды за неделю поднимались на перехват самолетов-разведчиков
Всего за этот период разведку у российских границ вели 16 иностранных летательных аппаратов.
© Фото: Минобороны России
За минувшую неделю разведку у российских границ вели 13 иностранных самолетов, а также три разведывательных беспилотника. Такие данные были обнародованы Минобороны РФ.
По данным ведомства, все иностранные летательные аппараты во время полетов контролировались российскими радиолокационными системами.
Для обеспечения неприкосновенности территории Российской Федерации на перехват разведчиков дважды поднимались истребители ВКС РФ.
«Дежурными силами ПВО нарушения границ РФ допущено не было», - подчеркнули в министерстве.
Накануне дежурные силы противовоздушной обороны Центрального военного округа провели учения по отражению ракетно-авиационного удара условного противника. Масштабные маневры прошли на Урале, в Сибири и Поволжье.