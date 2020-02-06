Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Марш-бросок в память о Победе: Вязьма встретила тульских десантников

Наталья Вальханская
22:07 06.02.2020
Общая протяженность маршрута десантников из Тулы составляет около 1000 километров.
© Видео: Минобороны РФ

В рамках проведения комбинированного марш-броска команда  Тульской гвардейской воздушно-десантной дивизии 6 февраля прибыла в Город воинской славы - Вязьму.

«Здесь покрыли себя неувядаемой славой солдаты Великой Отечественной Войны в ходе проведения операции Ржевско-Вяземской наступательной операции 1942 года», - отметили в Минобороны России. 

После прибытия военнослужащие соединения отдали дань памяти ветеранам - участникам Ржевско-Вяземской операции. Тульские десантники торжественно возложили гирлянды и живые цветы к воинским мемориалам.

Также в городе прошли военно-патриотические акции, в ходе которых были проведены концерты и встречи с допризывной молодежью, в рамках которых проведены выставки образцов вооружения и средств десантирования, РХБ-защиты, экипировка военнослужащих.

«В рамках проведения военно-патриотической акции: "Военная служба по контракту в Воздушно-десантных войсках – мой выбор" был развернут мобильный пункт отбора граждан на военную службу по контракту. Ансамбль "Крылатая Гвардия" выступила перед зрителями со своей концертной программой», - добавили в ведомстве.

Команда гвардейской воздушно-десантной дивизии в количестве 30 человек совершают комбинированный марш-бросок с проведением патриотических акций в городах-героях Тула, Смоленск городах воинской славы Вязьма, Можайск, Наро-Фоминск, а также в городах Ярцево, Гагарин и населенном пункте Желанья.

Общая протяженность маршрута десантников из Тулы составляет около 1000 километров.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата02.02.2020, 22:43
Россия приостанавливает движение поездов в Китай
Дата06.02.2020, 10:29
Дым, пламя, взрывы: кадры тренировки морпехов в Мурманской области
Дата05.02.2020, 08:17
Овечкин вышел на первое место в гонке снайперов НХЛ
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата06.02.2020, 14:41
Испытательный полет новейшего Ту-160М: кадры из Казани
Дата06.02.2020, 14:59
«Сахаровская слойка»: секреты появления в СССР водородной бомбы
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
22:19 В стране и мире
Видео
Шикарный вид и запеканка как в детстве: находящиеся на карантине в Тюмени о втором дне в санатории
22:07 Армия
Видео
Марш-бросок в память о Победе: Вязьма встретила тульских десантников
21:45 В стране и мире
Видео
Клубы огня и дыма: поезд сошел с рельсов в Канаде и загорелся
21:43 В стране и мире
Видео
Самолет с 26 детьми на борту вылетел с базы Хмеймим в Сирии в Москву
20:58 В стране и мире
Видео
Кузнецова и супруга Асада обсудили возвращение российских детей из Сирии
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Опубликовано видео приземления корабля «Союз МС-13» в Казахстане
Ученые зафиксировали загадочный сигнал из космоса
Петросян озвучил размер своей пенсии
Диетолог назвала продукты, которые «убивают» иммунитет
СМИ: в Польше обнаружили неизвестное полотно, приписываемое Мане
Видео
Лето среди зимы: температура воздуха в Европе поднялась выше 20 градусов
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.