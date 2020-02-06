Марш-бросок в память о Победе: Вязьма встретила тульских десантников

В рамках проведения комбинированного марш-броска команда Тульской гвардейской воздушно-десантной дивизии 6 февраля прибыла в Город воинской славы - Вязьму.

«Здесь покрыли себя неувядаемой славой солдаты Великой Отечественной Войны в ходе проведения операции Ржевско-Вяземской наступательной операции 1942 года», - отметили в Минобороны России.

После прибытия военнослужащие соединения отдали дань памяти ветеранам - участникам Ржевско-Вяземской операции. Тульские десантники торжественно возложили гирлянды и живые цветы к воинским мемориалам.

Также в городе прошли военно-патриотические акции, в ходе которых были проведены концерты и встречи с допризывной молодежью, в рамках которых проведены выставки образцов вооружения и средств десантирования, РХБ-защиты, экипировка военнослужащих.

«В рамках проведения военно-патриотической акции: "Военная служба по контракту в Воздушно-десантных войсках – мой выбор" был развернут мобильный пункт отбора граждан на военную службу по контракту. Ансамбль "Крылатая Гвардия" выступила перед зрителями со своей концертной программой», - добавили в ведомстве.

Команда гвардейской воздушно-десантной дивизии в количестве 30 человек совершают комбинированный марш-бросок с проведением патриотических акций в городах-героях Тула, Смоленск городах воинской славы Вязьма, Можайск, Наро-Фоминск, а также в городах Ярцево, Гагарин и населенном пункте Желанья.

Общая протяженность маршрута десантников из Тулы составляет около 1000 километров.