Главный храм Вооруженных сил РФ получил статус Патриаршего собора РПЦ

Главный храм Вооруженных сил РФ, строящийся в подмосковном парке «Патриот», получил официальное название. Об этом во Владикавказе сообщил заместитель председателя Общественного совета при Минобороны России Александр Каньшин.

«Отныне это - Патриарший собор Русской православной церкви во имя Воскресения Христова - Главный храм Вооруженных сил Российской Федерации», - приводит «Интерфакс» его слова.

Каньшин рассказал, что сотни тысяч россиян и граждан других стран пожертвовали на строительство Главного храма ВС РФ более 3 миллиардов 21 миллиона рублей.

«9 мая в День Победы распахнет врата храм и откроется историко-мемориальный комплекс "Дорога памяти", в котором найдет отражение жизненный подвиг 33 миллионов фронтовиков», - сказал он.

На сайте Министерства обороны РФ открыт раздел «Дорога памяти», куда можно загрузить фото и данные об участниках Великой Отечественной войны. Прислать сведения о своих родственниках может любой желающий. После проверки они войдут в одноименную мультигалерею, которая строится в филиале Центрального музея Вооруженных сил РФ рядом с Главным храмом ВС РФ в подмосковном парке «Патриот». Музей откроют к 75-летию со Дня Победы.

Длина галереи - 1418 шагов. Именно столько дней и ночей длилась война 1941 - 1945 годов. В музее будут размещены данные о более 33 миллионах участников ВОВ и их сохранившиеся фотографии.

Главный храм Вооруженных Сил России возводится в подмосковном парке «Патриот» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сам собор и все, что связано с ним, пропитано символизмом в память о страшном времени борьбы с фашистами и всех павших на поле боя, а также в честь всех ветеранов.

Возведение Главного храма ВС РФ осуществляется на добровольные пожертвования из личных средств военнослужащих, членов их семей, а также всех неравнодушных граждан и организаций.