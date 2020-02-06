Воспитанницы пансиона Минобороны РФ победили на Всеармейском чемпионате по шахматам

В Кемерове наградили победителей Второго Всеармейского чемпионата по шахматам. Лучшими в этой игре оказались воспитанницы Пансиона Министерства обороны РФ.

Серебро завоевали суворовцы из Санкт-Петербурга, а третье место заняли нахимовцы из Севастополя. Всего в турнире приняли участие более сотни шахматистов из суворовских, нахимовских и президентских училищ.

Заслуженные награды команде Пансиона вручил начальник Главного управления кадров Минобороны РФ, генерал-полковник Виктор Горемыкин. Он напомнил, что шахматные клубы по решению министра обороны РФ Сергея Шойгу создали во всех довузовских учебных заведениях военного ведомства.