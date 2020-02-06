Бывшие украинские военные из Крыма могут стать ветеранами военной службы РФ

Граждане, служившие в Вооруженных силах Украины в Крыму и Севастополе до марта 2014 года и проживавшие на полуострове на момент его воссоединения с РФ, смогут получить звание ветерана военной службы.

Закон, защищающий права живущих в Крыму и Севастополе бывших украинских военнослужащих, приняли сегодня депутаты Государственной Думы в третьем, окончательном чтении.

«Для жителей Крыма и Севастополя военная служба в украинской армии и специальных органах (до воссоединения с Россией) будет засчитываться в стаж, необходимый для получения звания ветерана военной службы», — говорится на официальном сайте нижней палаты парламента.

По оценке Военных комиссариатов Крыма и Севастополя, число таких граждан составляет около тысячи человек. Как полноправные россияне, они должны пользоваться всеми гарантиями, подчеркнули авторы авторы. Документ в том числе затрагивает и военных, уволенных в запас.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей региона проголосовали за воссоединение с РФ. Киев, США и страны Евросоюза считают полуостров оккупированной территорией. Москва заявляет, что голосование проходило в соответствии с нормами международного права.