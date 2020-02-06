Кабмин: выделение участка не считается основанием для снятия военных с очереди на жилье

Выделение земельного участка не должно считаться основанием для снятия военнослужащего с очереди на получение жилья, считает глава российского правительства Михаил Мишустин.

«В повестке ряд законопроектов, один из них касается обеспечения жильем военнослужащих. Он вносит целый ряд изменений в Жилищный кодекс РФ и закон о статусе военнослужащих. По ним выделение земельного участка под строительство дома перестанет считаться основанием для снятия военных с учета нуждающихся в жилье», - сказал премьер на заседании правительства.

Мишустин пояснил, что раньше только многодетные семьи военных могли получить землю и квартиру. Сейчас такая возможность появится у всех военнослужащих, а также у приравненных к ним категорий граждан, в том числе у уволившихся в запас и у семей погибших военных.

Премьер пояснил, что обеспечить жильем нужно не только очередников, но и восстановить права тех, кто был снят с учета после 2005 года, когда вступил в силу Жилищный кодекс РФ.