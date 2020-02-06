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Марш-бросок к 75-летию Победы: десантники возложили цветы к Вечному огню на Мамаевом кургане

Наталья Вальханская
00:50 06.02.2020
Митинг прошел на площадке у музея-панорамы «Сталинградская битва» в ходе совершения марш-броска, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию со Дня образования ВДВ.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Военнослужащие отдельного гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего соединения, дислоцированного в городе Камышине Волгоградской области, в ходе марш-броска, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию со Дня образования Воздушно-десантных войск, прибыли в первый по своему маршруту город-герой Волгоград.

Десантники возложили цветы к Вечному огню на Мамаевом кургане и провели митинг на площадке у музея-панорамы «Сталинградская битва». Десантники показали свое умение действовать в рукопашном бою перед ветеранами войны и труда, юнармейцами, школьниками, студентами и горожанами, пришедшими на митинг.

«Уверен в своих воинах - десантниках, которые с честью представят Воздушно десантные войска, Вооруженные силы РФ в городах-героях и городах воинский славы, где мы будем проходить этот марш-бросок», - отметил на митинге командир соединения гвардии полковник Евгений Тонких.

Для всех желающих была организована выставка современных образцов экипировки военнослужащих, образцов вооружения и образцов военной техники.

Работу открыл мобильный пункт отбора на контрактную службу в ВДВ, в зале музея-панорамы прошел концерт воинов-десантников, на котором звучат песни времен Великой Отечественной войны, а также произведения, посвященные Воздушно-десантным войскам.

С восьми мемориальных комплексов и памятников в различных городах 1 февраля одновременно был дан старт комбинированному марш-броску. На своем маршруте десантники посетят более чем 100 городов и населенных пунктов.  Во всех городах по маршруту марш-броска будут проведены патриотические мероприятия, концерты, показательные выступления и уроки мужества.

Всего в марш-броске участвуют 8 команд, среди которых 7 команд представляют гвардейские воинские части и соединения Воздушно-десантных войск и команду курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии  В.Ф.Маргелова. В составе каждой команды 30 военнослужащих.

Общей точкой финиша станет Город воинской славы - Наро-Фоминск. 19 февраля на площади у Вечного огня в Парке Победы на Поклонной горе в городе-герое Москве состоится чествование участников комбинированного марш-броска.

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