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Взрывы над снегом: эффектные кадры масштабных учений гранатометчиков в ВВО

Вадим Синицын
09:18 05.02.2020
В ходе тренировки гранатометчиков обучили порядку уничтожения современной бронированной техники.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

На полигонах ВВО прошли масштабные тренировки гранатометчиков. В них приняли участие военнослужащие, дислоцированные в разных регионах восточной части страны.

Практические тренировки включали в себя боевую стрельбу с новыми элементами и упражнениями. Они разработаны с учетом современных вооруженных конфликтов.  Всего в стрельбах участвуют около трех тысяч военнослужащих.

Гранатометчики поразили новые подвижные мишени, исполненные с высокой степенью реалистичности. Часть их них изображала легкобронированные автомобили, которые часто используют террористы-смертники.

В ходе тренировки гранатометчиков также обучили порядку уничтожения современной бронированной техники. В их числе – танки с активной защитой, снабженные различными вспомогательными средствами.

При проведении занятий военнослужащие выполнят упражнения контрольных стрельб из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В и автоматических гранатометов станковых АГС-17 «Пламя». Примерно половина стрельб пройдет в условиях темного времени суток с использованием ПНВ.

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