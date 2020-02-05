Взрывы над снегом: эффектные кадры масштабных учений гранатометчиков в ВВО

На полигонах ВВО прошли масштабные тренировки гранатометчиков. В них приняли участие военнослужащие, дислоцированные в разных регионах восточной части страны.

Практические тренировки включали в себя боевую стрельбу с новыми элементами и упражнениями. Они разработаны с учетом современных вооруженных конфликтов. Всего в стрельбах участвуют около трех тысяч военнослужащих.

Гранатометчики поразили новые подвижные мишени, исполненные с высокой степенью реалистичности. Часть их них изображала легкобронированные автомобили, которые часто используют террористы-смертники.

В ходе тренировки гранатометчиков также обучили порядку уничтожения современной бронированной техники. В их числе – танки с активной защитой, снабженные различными вспомогательными средствами.

При проведении занятий военнослужащие выполнят упражнения контрольных стрельб из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В и автоматических гранатометов станковых АГС-17 «Пламя». Примерно половина стрельб пройдет в условиях темного времени суток с использованием ПНВ.