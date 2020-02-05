В Амурскую область прибыла Икона Иосифа Волоцкого

В город Белогорск доставили икону святого Иосифа Волоцкого - покровителя войск материально-технического обеспечения (МТО).

Военнослужащие встретили икону на привокзальной площади с воинскими почестями, а затем перевезли для проведения богослужения в Белогорский храм иконы Божией Матери Скоропослушница.

«Всегда на Руси армия и церковь была вместе. Мы защитники Отечества и в каждом воине должна быть вера. Без крепкой веры врага не одолеть» - сказал собравшимся заместитель командующего войсками Восточного военного округа по МТО генерал-майор Александр Раскатов.

После того как святыню представят во всех соединениях МТО, ее направят в Главный храм Вооруженных сил России, открытие которого состоится в парке «Патриот» в честь 75 годовщины Победы.