В Амурскую область прибыла Икона Иосифа Волоцкого
Икону встретили с воинскими почестями и перевезли для богослужения в храм иконы Божией Матери Скоропослушница.
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В город Белогорск доставили икону святого Иосифа Волоцкого - покровителя войск материально-технического обеспечения (МТО).
Военнослужащие встретили икону на привокзальной площади с воинскими почестями, а затем перевезли для проведения богослужения в Белогорский храм иконы Божией Матери Скоропослушница.
«Всегда на Руси армия и церковь была вместе. Мы защитники Отечества и в каждом воине должна быть вера. Без крепкой веры врага не одолеть» - сказал собравшимся заместитель командующего войсками Восточного военного округа по МТО генерал-майор Александр Раскатов.
После того как святыню представят во всех соединениях МТО, ее направят в Главный храм Вооруженных сил России, открытие которого состоится в парке «Патриот» в честь 75 годовщины Победы.