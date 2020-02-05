Устранить дозор и выкрасть секретные данные: разведчики провели учения в Подмосковье

В Подмосковье разведывательные подразделения гвардейской танковой армии Западного военного округа провели тактические учения по проведению специальных операций в тылу условного противника, рассказали в пресс-службе ЗВО.

По плану учения на первом этапе военнослужащие десантировались из бронетранспортера БТР-82А в непосредственной близости с районом расположения условного противника и осуществили скрытное перемещение к вражескому командному пункту.

«Разведчики смогли бесшумно устранить вооруженный дозор и выкрасть секретные данные из полевого штаба условного противника. В тренировке по проведению специальных операций был применен опыт боевых действий в Сирийской Арабской Республике», - отметили в ЗВО.

На втором этапе учений военнослужащие преодолели специальную полосу препятствий «Тропа разведчика», как в составе групп по 10 человек, так и в индивидуальном порядке.

«Испытание подобной полосой позволяет проверить не только физическую развитость военнослужащих, но и морально психологическое состояние, ведь на пути их ждут дымовые завесы, взрывы и выстрелы из стрелкового оружия», - добавили в пресс-службе.

«Тропа разведчика» включает в себя более 30 препятствий: каменные стены, подвесные мосты, заграждения колючей проволоки.

Всего в учениях разведывательных подразделений гвардейской танковой республики приняло участие более 200 военнослужащих и более 40 единиц вооружения и военной техники.