Силы ПВО отразили ракетно-авиационный удар во время учения: видео

Дежурные силы противовоздушной обороны Центрального ракетного округа отразили ракетно-авиационный удар условного противника в ходе учения, проходившего в небе над Уралом, Сибирью и Поволжьем, сообщили в Минобороны России.

«В ходе учения расчеты станций нового парка семейства "Небо" обнаружили и классифицировали приближающиеся цели, передав данные расчетам зенитных ракетных комплексов С-300 и С-400, а также экипажам истребителей-перехватчиков МиГ-31», - рассказали в ведомстве.

Для усложнения условий учебные скоростные высотные цели имитировали истребители-перехватчики МиГ-31, а низколетящие цели - транспортные Ан-26 и вертолеты армейской авиации Ми-8.

© Минобороны РФ

«Взлетая с пяти аэродромов базирования, самолеты заходили в районы эшелонированной противовоздушной обороны с разных высот и разной скоростью», - отметили в военном ведомстве.

Выполнение учебно-боевых задач сопровождалось применением наземных и авиационных средств радиоэлектронной борьбы.

Всего к учению привлекалось 12 самолетов и вертолетов, а также более 500 военнослужащих из состава служб наземного обеспечения полетов, подразделений связи и охраны.