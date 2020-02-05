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Патрулирование и медпомощь: РФ продолжает помогать в восстановлении мирной жизни в Сирии

Наталья Вальханская
21:05 05.02.2020
Продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года.
Патрулирование и медпомощь: РФ продолжает помогать в восстановлении мирной жизни в Сирии
© Фото: Минобороны России

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков.

«За прошедшие сутки российской стороной гуманитарные акции не проводились. Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2 356 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3 950,7 тонны», - отметил он.

Медицинскими специалистам Министерства обороны РФ оказана медицинская помощь 290 сирийским гражданам в населенных пунктах Кобани провинции Алеппо, Камишлия провинции Хасеке и Тель-Эс-Самен провинции Ракка. Всего медицинская помощь оказана 122 873 жителям Сирии.

Продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года.

Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам: Аджами - Маисра - Халед-Эль-Хиджан - Делиафар - Хирбет - Нафар - Бозгекли - Курд-Тахтани - Кубаб-Бейния - Хирбет-Эль-Хисан - Авшария - Хирбет-Эль-Хисан - Телль-Ясти - северо-восточная окраина Мембидж - восточная окраина Мембидж - Неведжи-Кебира - Хамир-Лабда - Харуфия-Кебир - Эль-Бира - Абу-Эль-Кафт - Тлейла - Мешерфа - Эль-Хутта - Аджами; Аджами - Эль-Хутта - Мешерфа - Тлейла - Абу-Эль-Кафт - Козджали-Кебир - Зуб-Албин - Неведжи-Кебира - Мешерфа-Сегира - Расм-Эль-Мешерфа - Керсан - Харфан - мост через реку Евфрат - Харфан - Керсан - Расм-Эль-Мешерфа - Мешерфа-Сегира - восточная окраина Мембидж - Швайхет-Хазнави - Делиафар - Халед-Эль-Хиджан - Маисра - Аджами в провинции Алеппо.

По маршруту: Айн-Иса - Телль-Эс-Самен - Хнейз - Тульт-Хнейз - Аббара - Джиср-Шенница - Мушейрафа - Нафла - Макха - Мушейрафа Джиср-Шенница - Аббара - Тульт-Хнейз - Хнейз - Телль-Эс-Самен - Айн-Иса провинции Ракка.

По маршрутам: Камишлия - электростанция Мабрук - Камишлия; Камишлия - Хаджи-Бадр - Телль-Ода-Харб - Хбара-Сегира - Амар-Сегир - Абу-Худжайра - Телль-Муршуди - Телль-Бари - Хирбет-Назу - Камишлия в провинции Хасеке.

«Все мероприятия в рамках патрулирования по указанным маршрутам прошли в соответствии с утвержденными планами, без происшествий», - подчеркнул Боренков.

Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Квайрес - Хак-Эль-Сура - Эт-Табка - Бир-Хамид-Эль-Али - аэродром Квайрес.

При этом на территории Идлибской зоны деэскалации по-прежнему продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований. За прошедшие сутки зафиксировано 25 обстрелов.

«Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Сафсафа, Чекурджак, Кухбания, Кинсибба, Хамрат, Сараф, Нахшебба, Калъат-Марза, Кабух провинции Латакия; Хербет-Абдин, Зайтуна провинции Идлиб; Кара-Джурн, Эль-Харука, Хуайз, Дар-Хардата провинции Хама», - добавил генерал-майор.

Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

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