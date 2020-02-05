Летчиков и медиков направили на медобследование после эвакуации россиян из Уханя

Военных летчиков, медиков и других специалистов, которые участвовали в мероприятиях по эвакуации россиян из китайского Уханя, где произошла вспышка коронавируса, направили на углубленное медицинское обследование. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

«В аэропорту города Тюмень самолеты Ил-76МД Военно-транспортной авиации, экипажи и специалисты Минобороны России, задействованные в мероприятии, прошли специальную обработку», - говорится в сообщении.

Ранее главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова поблагодарила военное ведомство за помощь в эвакуации россиян. По ее словам, признаков заражения коронавирусом ни у пассажиров, ни у членов экипажа нет.

Сегодня, 5 февраля, в Тюмень прилетели два самолета ВКС РФ с российскими гражданами. На двух бортах летели 144 человека, в том числе четверо детей, самому младшему семь месяцев, самому старшему - 4,5 года. Россиян сопровождали медики и вирусологи. В течение полета специалисты осматривали пассажиров, проверяли их состояние здоровья. По прилету в РФ их поместили на карантин в медучреждение под Тюменью.

Первые случаи заболевания новым типом коронавируса были зафиксированы в китайском Ухане в декабре прошлого года. На сегодняшний день заболевание обнаружено у более чем 20 тысяч человек более чем в 20 странах.