Минобороны РФ выполнило поручение Путина по эвакуации россиян из Уханя

Минобороны России выполнило поручение Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина по экстренной эвакуации россиян из города Ухань и провинции Хубей, доставив самолетами Воздушно-космических сил 144 человека в Тюменскую область.

По приказу министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу, на аэродроме Восточного военного округа за сутки была создана авиационная группировка Минобороны России, включающая пять самолетов Ил-76 ВКС России, с бригадами высококвалифицированных военных медиков и специалистов военного ведомства в области вирусологии.

В аэропорту города Тюмень самолеты Ил-76МД Военно-транспортной авиации, экипажи и специалисты Минобороны России, задействованные в мероприятии, прошли специальную обработку.

В настоящее время самолеты перебазированы на оперативный аэродром.

Весь летный состав, военные медики и другие специалисты Минобороны России, задействованные в эвакуации граждан из города Ухань и провинции Хубей Китайской Народной Республики, направлены в одно из учреждений Минобороны России для прохождения углубленного медицинского обследования и нахождения под динамическим наблюдением военных медиков в течении установленного периода времени.