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Оперативный сбор: руководство ВМФ РФ прибыло в Североморск

Наталья Вальханская
01:36 05.02.2020
Главком ВМФ России вместе с участниками оперативного сбора руководящего состава ВМФ России  прибыл на Северный флот.
Оперативный сбор: руководство ВМФ РФ прибыло в Североморск
© Фото: Александр Леонтьев, пресс-служба ВМФ РФ

После проведения первого этапа оперативного сбора руководящего состава Военно-морского флота в Санкт-Петербурге, главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов и участники сбора прибыли в главную базу Северного флота город Североморск, сообщил «Звезде» представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ РФ капитан 1 ранга Игорь Дыгало.

«Здесь, на Северном флоте, мы проведем второй этап начавшегося 4 февраля в Санкт-Петербурге оперативного сбора руководящего состава ВМФ России. Это предполагает программа мероприятий. Участники сбора ознакомятся с системой боевого управления и инфраструктурой Северного флота. С ними будут проведены плановые методические и контрольные занятия. Также, участники оперативного сбора возложат венки к мемориалу воинам-североморцам», - отметил Николай Евменов.

© Александр Леонтьев, пресс-служба ВМФ РФ

Накануне, 4 февраля, в Адмиралтействе под руководством главкома начался оперативный сбор руководящего состава Военно-морского флота, в котором принимают участие командующие Северным, Тихоокеанским, Черноморским  флотами и Каспийской флотилией, адмиралы и офицеры Главного командования ВМФ, должностные лица органов военного управления, объединений и соединений ВМФ, руководство Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия», руководители организаций и предприятий ОПК, ветераны ВМФ.

© Александр Леонтьев, пресс-служба ВМФ РФ

Стартовым мероприятием оперативного сбора руксостава ВМФ стала военно-историческая конференция «Роль адмирала флота Советского Союза С.Г. Горшкова в развитии Военно-морского флота», которую открыл Евменов. Он подчеркнул, что «конференция, на которой рассматриваются важнейшие вопросы развития и применения океанского Военно-морского флота нашей страны, сквозь призму деятельности выдающегося флотоводца адмирала флота Советского Союза Горшкова задаст тон оперативному сбору руководящего состава ВМФ России, который продлится несколько дней и впервые будет проходить не только в Санкт-Петербурге, но и в главных базах Северного, Тихоокеанского, Черноморского флотов».

© Александр Леонтьев, пресс-служба ВМФ РФ

«В том, что участники оперативного сбора руксостава ВМФ после мероприятий в Санкт-Петербурге продолжат работу на трех флотах, есть логика, продиктованная временем и изменениями в деятельности ВМФ. Все флоты ежегодно отрабатывают задачи на межвидовом и межфлотском уровне. Качественные параметры этого взаимодействия повышаются в ходе практических действий по единому плану. Соответственно, в этом году, принято решение провести оперативный сбор с посещением и работой его участников на Северном, Балтийском и Тихоокеанском флотах. Это позволит еще более эффективно выстроить нашу деятельность в рамках выполнения поставленных перед ВМФ России задач. Оперативный сбор - основополагающее, задающее мероприятие подготовки Военно-морского флота в текущем учебном году», - отметил главком ВМФ.

© Александр Леонтьев, пресс-служба ВМФ РФ

Евменов особо подчеркнул, выступая перед участниками оперативного сбора, что в ходе его работы будут изучаться новые подходы к применению сил (войск) ВМФ с учетом современных угроз с морских и океанских направлений. Сбор преследует цель достижения единства взглядов на подготовку органов военного управления, сил и войск флотов и Каспийской флотилии в современных условиях. Также, в ходе сбора будет проверен уровень подготовленности его участников в части касающейся знаний требований основополагающих уставных документов Вооруженных Сил РФ.

© Александр Леонтьев, пресс-служба ВМФ РФ

Адмирал отметил, что все участники оперативного сбора имеют практическую возможность обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам строительства, развития и применения ВМФ, по новому взглянуть на те или иные вопросы боевой и повседневной деятельности флота.

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