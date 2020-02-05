Шойгу обсудил с вьетнамским коллегой празднование 75-летия Победы

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу обсудил с министром национальной обороны Вьетнама генералом армии Нго Суан Литем вопросы празднования юбилейных дат 2020 года - 75-летия Победы и 75-летия независимости Вьетнама.

«Сегодня мы обсудим, как будем отмечать наши совместные праздники в 2020 году, который весьма насыщен юбилеями», - сказал глава российского военного ведомства в ходе встречи в Москве.

В наступившем году Россия будет отмечать 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне и окончание Второй мировой войны. В свою очередь, Вьетнам отпразднует 75-летие независимости Социалистической Республики Вьетнам и 45-летие освобождения Сайгона и воссоединения страны.

Кроме того, Шойгу также поздравил генерала Нго Суан Литя, военнослужащих и весь вьетнамский народ с Новым годом по лунному календарю - традиционным праздником Тэт.

«Желаю доброго здоровья, счастья, благополучия и успехов в службе на благо Отечества», - сказал российский министр.

Также Шойгу обсудил с вьетнамским коллегой Нго Суан Литем вопросы военного сотрудничества.