Экзамены на танкодроме: под Псковом военнослужащие поразили мишени и преодолели полосу препятствий

На пятикилометровой трассе экипажу необходимо было преодолеть такие препятствия как, колейный мост и противотанковый ров. Механики-водители отработали навыки прохода через минно-взрывные заграждения. Также был отработана стрельба - танкисты-десантники поражали мишени на дистанции до полутора километров.

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