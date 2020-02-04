Экзамены на танкодроме: под Псковом военнослужащие поразили мишени и преодолели полосу препятствий
Лучший взвод отправится защищать честь соединения на конкурсе «Танковый биатлон».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Псковской области на полигоне «Струги Красные» начались масштабные учения. Военнослужащие десантно-штурмового соединения сдали экзамены на вождение танков.
На пятикилометровой трассе экипажу необходимо было преодолеть такие препятствия как, колейный мост и противотанковый ров. Механики-водители отработали навыки прохода через минно-взрывные заграждения. Также был отработана стрельба - танкисты-десантники поражали мишени на дистанции до полутора километров.
Лучший взвод отправится защищать честь соединения на конкурсе «Танковый биатлон».