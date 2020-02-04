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Десантирование из «Терминатора» с новейшими парашютами «Арбалет-2»: видео учений спецназа

Наталья Вальханская
07:30 04.02.2020
Спецназ Восточного военного округа отработал технику точных прыжков с парашютом «Арбалет-2» из МИ-8АМТШ с высот от 600 до 800 метров.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: ТРК "Звезда"

Военнослужащие соединения специального назначения Восточного военного округа совершили прыжки с парашютом на точность. Для прыжков использовались новейшие парашютные системы «Арбалет-2», поступившие на вооружение в текущем году.

«Прежде чем совершить прыжки, военнослужащие прошли курс специальной подготовки, где отрабатывали навыки укладки парашюта и специальные упражнения для безопасного приземления», - отметили в Минобороны России.

Десантирование спецназа обеспечили летчики армейской авиации объединения ВВС и ПВО. Прыжки осуществлялись из вертолетов МИ-8АМТШ с высот от 600 до 800 метров на различные площадки размером не более 20 квадратных метров.

«По результатам занятий военнослужащие показали высокое мастерство управления парашютом», - добавили в ведомстве.

Парашютная система специального назначения «Арбалет-2» предназначена для десантирования групп специального назначения и доставки грузов в тыл условного противника.

«Арбалет-2» обеспечивает безопасное десантирование парашютиста с комплектом необходимого снаряжения и вооружения массой до 150 кг на скорости полета до 350 км в час при температуре от -35 до +35 градусов Цельсия.

В состав парашютной системы входят размещенные в заспинном ранце основной и запасной парашюты с планирующими куполами, состоящими из девяти секций, имеющими общую подвесную систему. При этом на подвесной системе возможно размещение дополнительного груза массой до 50 кг.

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