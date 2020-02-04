Отражение атак на западном направлении: в РФ прошли масштабные учения мотострелков

На полигонах Алабино, Головеньки и Мулино в Московской и Нижегородской областях прошли тактико-специальные учения мотострелковых подразделений гвардейской танковой армии Западного военного округа по отражению атак условного противника на Западном стратегическом направлении.

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«Около 1,5 тыс. военнослужащих мотострелковых подразделений вышли на полигоны Западного военного округа для проведения тренировок с боевой стрельбой из стрелкового оружия и боевых машин пехоты БМП-2 и БМП-3», - рассказали в пресс-службе округа.

© Минобороны России

Главной задачей подразделений стало сдерживание атаки живой силы условного противника до подхода поддержки танковых подразделений и авиации.

© Минобороны России

«В ходе учений военнослужащие выполнили задачи по осуществлению марша на легкобронированной технике по абсолютному бездорожью, провели боевые стрельбы на дистанциях от 200 до 2000 метров по статическим и динамическим мишеням из стрелкового оружия и автоматических 30-мм орудий боевых машин пехоты», - добавили в ЗВО.

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В учениях было задействовано порядка 500 единиц вооружения, военной и специальной техники стоящих на вооружении танкового объединения ЗВО.