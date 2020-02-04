Курс на Телембу: расчеты ЗРК «Бук» приступили к совершению марша на полигон

В ходе учений будут отработаны задачи по прикрытию войск при ведении ими различного рода наземных операций, а также по отражению нападения условного воздушного противника.

Военнослужащие подразделения противовоздушной обороны общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской области, Еврейской автономии, а также Хабаровского края приступили к совершению марша на полигон Телемба.

За время передислокации расчеты ЗРК «Бук» смогут отработать выход подразделений в назначенный район, погрузку на железнодорожный транспорт и совершение марша.

Помимо этого военнослужащие выполнят учебные задачи по прикрытию войск при ведении ими различного рода наземных операций, а также по отражению нападения условного воздушного противника.

В рамках учений запланированы боевые стрельбы по мишеням, которые имитируют сверхманевренные самолеты, крылатые ракеты и БЛА.

«Задачи, которые предстоит выполнить расчетам подразделений ПВО на полигоне Телемба выработаны с учетом опыта борьбы с воздушными целями в Сирийской Арабской Республике. Особое внимание будет уделено отражению налетов боевых БЛА и ракет различных типов», - сообщает пресс-служба ПВО.

Мероприятия проводятся в рамках планового полевого выхода войск ПВО объединения. В них принимают участие свыше 1000 военнослужащих и около 200 единиц техники