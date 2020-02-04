С-300 отразили воздушную атаку во время учений на Кубани: видео

В Краснодарском крае состоялось тактическое учение с зенитно-ракетным соединением ПВО Южного военного округа, оснащенного зенитно-ракетной системой С-300, сообщили в пресс-службе ЮВО.

В ходе учения расчеты и подразделения управления совершили марш в район проведения условных пусков ракет.

«На маршруте следования расчеты С-300 отразили нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника, преодолели зараженный участок местности, выполнили ряд специальных нормативов», - отметили в пресс-службе.

Затем личный состав выполнил развертывание пусковых установок, отработал электронные пуски ракет по воздушным целям, имитирующим средства воздушного нападения условного противника в одном из районов Кубани.

«Данная ЗРС вобрала в себя все перспективные разработки отечественного военно-промышленного комплекса», - подчеркнули в ЮВО.

Она обладает уникальными характеристиками, которые обеспечивают ведение как противовоздушной, так и противоракетной обороны, и способна успешно бороться со всеми существующими в мире типами ракет средней дальности.