Минобороны опровергло сообщения об обстреле поста военной полиции РФ в Сирии
Российские военные советники и подразделения военной полиции, выполняющие задачи на территории Сирии, находятся в безопасности.
© Фото: Минобороны России
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков опроверг информацию о нападении на пост военной полиции РФ в Сирии.
«Российские военные советники и подразделения военной полиции, выполняющие задачи на территории Сирии, находятся в безопасности», - подчеркнул Боренков.
Некоторые СМИ 4 февраля распространили сообщения о якобы имевшем место обстреле протурецкими формированиями поста российской военной полиции севернее города Телль-Рифат провинции Алеппо.