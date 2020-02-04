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Минобороны опровергло сообщения об обстреле поста военной полиции РФ в Сирии

Наталья Вальханская
21:45 04.02.2020
Российские военные советники и подразделения военной полиции, выполняющие задачи на территории Сирии, находятся в безопасности.
Минобороны опровергло сообщения об обстреле поста военной полиции РФ в Сирии
© Фото: Минобороны России

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков опроверг информацию о нападении на пост военной полиции РФ в Сирии.

«Российские военные советники и подразделения военной полиции, выполняющие задачи на территории Сирии, находятся в безопасности», - подчеркнул Боренков.

Некоторые СМИ 4 февраля распространили сообщения о якобы имевшем место обстреле протурецкими формированиями поста российской военной полиции севернее города Телль-Рифат провинции Алеппо.

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